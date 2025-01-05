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Какие банковские переводы могут вызвать подозрение

1:24
Экономика

Российские банки внимательно мониторят денежные переводы, которые превышают 100 000 рублей в день, в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег.

Недовольная девушка за компьютером
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Недовольная девушка за компьютером

Об этом сообщает "Пруфы.ру" со ссылкой на Банки.ру. Центральный банк России рекомендует фиксировать ежедневные транзакции, начиная с 100 000 рублей, а также переводы, превышающие 1 миллион рублей в месяц. При этом финансовые учреждения могут рассматривать и меньшие суммы как подозрительные, в зависимости от своих критериев.

Аналитик Эряния Бочкина из Банки.ру добавляет, что переводы менее 100 000 рублей также могут подвергаться тщательной проверке. Кроме того, банки уделяют внимание клиентам, у которых наблюдаются частые транзакции — более 30 переводов в день или свыше 50 в месяц. Быстрые переводы, осуществляемые в течение минуты после получения, также рассматриваются как повод для беспокойства.

Банки также анализируют характер использования карт. Карты, которые не применяются для оплаты основных услуг, таких как коммунальные платежи или мобильная связь, могут вызвать подозрения. Кроме того, карты с недельным средним балансом менее 10% от объема ежедневных операций находятся под повышенным контролем.

Уточнения

Транза́кция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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