Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге преодолела отметку в 28 тыс. рублей

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге был увеличен и теперь составляет более 28 тысяч рублей.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Как сообщает "Комсомольская правда в Петербурге", эта сумма превышает уровень прошлого года, когда МРОТ составлял 25 тысяч рублей.

На федеральном уровне минимальная зарплата также возросла — с 19 242 до 22 440 рублей в месяц. Однако в различных регионах страны МРОТ может варьироваться от установленных норм.

Так, в Москве он составляет около 33 тысяч рублей, в то время как в Санкт-Петербурге — более 28 тысяч рублей.

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Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.



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