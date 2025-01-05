Японцы ищут выход из долговой ямы через азартные игры

Зависимость от азартных игр в онлайн-казино становится серьезной проблемой в Японии, особенно с началом пандемии COVID-19 в 2020 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рулетка в казино

За последние пять лет количество запросов на консультации, поступивших в Общество по борьбе с игровой зависимостью — некоммерческую организацию в Токио, возросло в 11 раз, сообщает The Japan Times.

По данным ассоциации, некоторые люди начали искать ями баито — незаконную подработку, предлагаемую в интернете, что является частью тревожной социальной тенденции, вызванной необходимостью заработать деньги через азартные игры, поскольку можно опять попасть в долговую яму, серьезную по масштабам.

Уточнения

Казино́ — игорное заведение, в котором с использованием рулетки, игровых столов для карточных игр и игры в кости, игровых автоматов, а также другого игорного оборудования осуществляется проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем.



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