Сильный снегопад в Великобритании парализовал автомобильное сообщение, работу аэропортов

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Интенсивный снегопад в Уэльсе и на севере Англии (Великобритания) вызывает серьезные проблемы с транспортом.

Фото: Own work by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина под снегом

В воскресенье аэропорты Лидс-Брэдфорд, Манчестер и Ливерпуль-Джон-Леннон приостановили работу своих взлетно-посадочных полос из-за сильного снегопада. Аэропорт Бирмингема приостановил работу на несколько часов ночью для расчистки снега и обеспечения безопасности, однако утром восстановил свои операции. Аэропорт Бристоля снова открылся после временного закрытия, но предупредил о возможных задержках рейсов в воскресенье утром. Все аэропорты, включая международный аэропорт Белфаста, порекомендовали пассажирам уточнять информацию у своих авиакомпаний.

Национальная энергетическая компания сообщила о работе по восстановлению электроснабжения после перебоев, вызванных погодными условиями.

Также Национальная служба автомобильных дорог предупредила, что на севере Англии ожидается выпадение до 25 см снега, что может привести к закрытию автомобильного сообщения, передает The Guardian.

Уточнения

Уэ́льс — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



А́нглия - одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.





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