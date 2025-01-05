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Расследование раскрыло тайные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами

1:27
Экономика

Швейцарский банк Credit Suisse скрывал более тесные связи с нацистами, чем считалось ранее, не раскрывая часть информации о банковских счетах нацистов и частично препятствуя расследованиям.

Банк
Фото: pixabay.com by James Qube, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банк

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal. 

Издание отмечает, что в 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование о связях банка с нацистами.

Однако руководство Credit Suisse отстранило его от работы, посчитав, что он "перешел границы", которые они хотели установить в ходе расследования. Позже Барофски был восстановлен в должности и продолжил расследование, в ходе которого были впервые обнаружены документы, касающиеся "десятков физических и юридических лиц, связанных с нацистскими преступлениями". В частности, предварительный поиск среди 99 известных нацистов и их партнеров выявил 13 совпадений. 

В марте 2023 года акции Credit Suisse упали на 25% за один день. Вслед за этим центральный банк Швейцарии объявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне 2024 года UBS официально завершила процесс покупки Credit Suisse.

Уточнения

Наци́зм также гитлери́зм — немецкая тоталитарная, экстремистская, ультраправая, расистская и антисемитская, социал-дарвинистическая идеология и движение в 1919—1945 годах

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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