Расследование раскрыло тайные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцарский банк Credit Suisse скрывал более тесные связи с нацистами, чем считалось ранее, не раскрывая часть информации о банковских счетах нацистов и частично препятствуя расследованиям.

Фото: pixabay.com by James Qube, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банк

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование о связях банка с нацистами.

Однако руководство Credit Suisse отстранило его от работы, посчитав, что он "перешел границы", которые они хотели установить в ходе расследования. Позже Барофски был восстановлен в должности и продолжил расследование, в ходе которого были впервые обнаружены документы, касающиеся "десятков физических и юридических лиц, связанных с нацистскими преступлениями". В частности, предварительный поиск среди 99 известных нацистов и их партнеров выявил 13 совпадений.

В марте 2023 года акции Credit Suisse упали на 25% за один день. Вслед за этим центральный банк Швейцарии объявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне 2024 года UBS официально завершила процесс покупки Credit Suisse.

Уточнения

Наци́зм также гитлери́зм — немецкая тоталитарная, экстремистская, ультраправая, расистская и антисемитская, социал-дарвинистическая идеология и движение в 1919—1945 годах



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.