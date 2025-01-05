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Число несостоятельных компаний в Прикамье уменьшилось

Экономика

По итогам 11 месяцев 2024 года в Прикамье наблюдается снижение прироста числа несостоятельных компаний.

Судейский молоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судейский молоток

Эти данные предоставлены Арбитражным судом Пермского края. Уточняется, что в 2025 году возможно увеличение количества процедур банкротства среди юридических лиц.

"За 11 месяцев 2024 года поступило 418 заявлений о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. Это на 59,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, С января по ноябрь 2023 года в арбитраж поступило 1024 таких заявлений", — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на статистику Арбитражного суда Пермского края.

Дальнейшая динамика будет зависеть от ряда факторов, включая общую экономическую ситуацию, уровень ключевой ставки Центрального банка, санкционное давление и другие обстоятельства.

Уточнения

Арбитра́жный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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