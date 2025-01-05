Приднестровье отвергло газовую помощь Молдавии силами ЕС

Приднестровье отказалось принимать помощь от Молдавии в закупке газа из Европы для преодоления энергетического кризиса.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Об этом сообщил Константин Боросан, госсекретарь Минэнергетики Молдавии, пишет ТАСС.

С 1 января в Приднестровье отключено центральное отопление после прекращения поставок российского газа в Молдавию.

"2 января 2025 года "Молдовагаз“ и "Энергоком“ предложили "Тираспольтрансгазу“ функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках. <…> В тот же день "Тираспольтрансгаз“ отказался от этой формы сотрудничества", — сообщил Боросан.

В результате этого многие жители остались без воды, света и электроэнергии, а промышленные предприятия приостановили свою работу. Основной причиной остановки подачи газа стали многомиллионные долги Молдавии перед "Газпромом".

Уточнения

Приднестро́вье — регион в Восточной Европе, расположенный в бассейне реки Днестр. Обычно под Приднестровьем подразумевается территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, лежащая преимущественно на левом берегу Днестра и целиком располагающаяся в пределах границ Молдавии.





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