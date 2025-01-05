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Сербия готова приобрести долю Газпрома в случае санкций США

1:09
Экономика

Сербия готова приобрести долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) за 700 миллионов евро в случае, если будут введены санкции со стороны США.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова президента Сербии Александра Вучича.

"Сербские власти готовы выкупить всю долю „Газпромнефти“ и „Газпрома“ (56,15%) в „Нефтяной индустрии Сербии“ примерно за 700 млн евро в случае санкций США, но попытаются избежать такого пути", — эта информация появилась на официальном сайте президента Сербии.

Он подчеркнул, что Белград не намерен вводить санкции против России и рассматривает возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" в NIS.

Говоря о потенциальных последствиях, Вучич отметил, что страна готова выкупить акции компании и обладает необходимыми финансовыми ресурсами для этого. В то же время "Нефтяная индустрия Сербии" продолжает свою работу без каких-либо проблем, заявляя, что её деятельность не подвергается правовым ограничениям.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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