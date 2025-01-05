Контрафактное топливо на российских АЗС сократилось благодаря новым мерам

Уровень топлива, не соответствующего установленным требованиям, на заправках России снизился с 20% до 3-4%.

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Об этом сообщил Антон Шалаев, глава Росстандарта, в интервью "Российской газете". Это значительное уменьшение доли контрафактного топлива стало возможным благодаря комплексному подходу.

"Контроль качества топлива Росстандарт, как орган надзора, проводит с 2015 года. За этот период проверено более 10 тысяч пунктов розничной реализации, что составляет более четверти всех автозаправочных станций (АЗС) в нашей стране. Когда мы начинали эту работу, уровень не соответствующего обязательным требованиям топлива превышал 20%, а сейчас опустился до 3-4%", — рассказал глава Росстандарта.

На рынок будут выведены экспресс-тесты, которые позволят водителям проверять качество топлива непосредственно на автозаправочных станциях, добавил Шалаев.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.





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