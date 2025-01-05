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Айтишники Башкирии подали рекордное количество заявок на ИТ-ипотеку в 2024 году

1:01
Экономика

В Башкирии в 2024 году количество заявок на ИТ-ипотеку от айтишников составило 3,1 тысячи, что является значительным ростом по сравнению с 2,26 тысячи заявок, поданных в прошлом году, сообщает РБК Уфа со ссылкой на Министерство цифрового развития республики.

Офис
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Офис

На 12 декабря 2024 года было одобрено 2016 заявок, из которых 667 ИТ-ипотек были выданы на общую сумму 4,88 миллиарда рублей.

Для сравнения, в 2023 году было одобрено 1,6 тысячи ипотек, и выдано 702 кредита на 4,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в ДНР выросла в 2024 году предпринимательская и инвестиционная активность.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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