Энергетическая политика Европы — простые граждане оказались в трудном положении

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ситуация с энергетическими ресурсами в Европе продолжает ухудшаться на фоне остановки транзита российского газа через Украину.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Это решение, принятое Киевом с 1 января 2025 года, привело к серьезным последствиям для стран Евросоюза, особенно для Словакии. Страна, существенная часть которой зависела от российских поставок газа, оказалась в трудном положении: резкий скачок цен на газ, который продолжается уже третью неделю, ставит под угрозу не только экономику, но и жизнь многих людей, сообщает "РГ".

Словакия, как и другие пострадавшие страны, испытывает дефицит газа, который необходим не только для отопления, но и для индустриальных нужд. Наличие российского газа позволяло стране не только удовлетворять внутренний спрос, но и получать значительные доходы от транзитных пошлин. С прекращением этих поставок Словакия теряет до полумиллиарда евро в год, что усугубляет ее финансовое положение в условиях энергетического кризиса.

Тем временем, население Приднестровья также страдает от нехватки энергии, вызванной сложной геополитической ситуацией. Многие люди сталкиваются с угрозой выживания, особенно в условиях зимних холодов, когда потребление газа достигает пиковых значений. Эта ситуация требует немедленных решений как со стороны местных властей, так и международного сообщества.

Евросоюз ищет альтернативные источники поставок газа. Одной из главных стратегий является увеличение мощностей "Турецкого потока", который уже стал важным маршрутом для транспортировки газа в Европу. Параллельно идет работа по расширению поставок сжиженного природного газа (СПГ), включая газ из России, хотя этот вариант может вызвать противоречия среди европейских государств, желающих снизить зависимость от российских энергетических поставок.

Обсуждение национализации газохранилищ в Евросоюзе также подчеркивает настоятельную необходимость защиты энергетической инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности. В рамках этих усилий Брюссель активно ведет переговоры с Азербайджаном, чтобы увеличить объемы его газа для транспортировки в Европу.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.