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Цена за тунца на новогоднем аукционе в Токио почти побила рекорд

1:06
Экономика

На первом новогоднем аукционе тунца на рынке Тоёсу в Токио был поставлен весьма значительный результат.

тунец
Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тунец

Хотя рекорд 2019 года и не был побит, но всё же цена в 207 миллионов иен (около 1,316 миллиона долларов) за тунца весом 276 килограммов оказалась одной из самых высоких за последние годы, как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Киодо".

В торгах участвовали две компании — оптовая "Ямаюки" и ресторан "Суси Гиндза Онодэра". Вместе они выкупили самого дорогого тунца уже в пятый раз. Примечательно, что на этот аукцион была выставлена рыба, пойманная 4 января, хотя традиционно на таких мероприятиях представляют туши, выловленные в конце года.

Новогодние торги тунцом вызывают большой интерес, так как они неофициально считаются показателем экономических перспектив. Высокая стоимость самой дорогой рыбы воспринимается как хороший знак для экономики страны.

Уточнения

Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombridae). В трибу включают 15 видов, принадлежащих к 5 родам.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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