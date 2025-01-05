Предпринимательская активность в ДНР набирает обороты

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственная поддержка предпринимательства способствовала росту деловой активности в ДНР в 2024 году.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офис

Об этом сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что в регионе также наблюдается увеличение инвестиционной активности. Основными факторами этого являются свободная экономическая зона и эффективное сопровождение инвестиционных проектов Корпорацией развития Донбасса в формате "единого окна".

"Общий объем поддержки предпринимательства в республике в 2024 году приблизился к 4 млрд рублей, что положительно отразилось на предпринимательской активности: сегодня в ДНР более 93 тыс. хозяйствующих субъектов и 25 тыс. самозанятых. Это на 22% выше показателей 2023 года", — рассказал Пушилин.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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