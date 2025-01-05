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В Европе растёт спрос на высоковольтные кабели

1:02
Экономика

Высоковольтные кабели становятся всё более популярными в Европе.

кабель
Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кабель

Управляющие электросетями, такие как RTE во Франции, стремятся ускорить их производство.

Изготовление кабелей связано со сложными, дорогостоящими и трудоемкими процессами. Фабрицио Вентимилья, операционный директор завода Prysmian, отмечает, что стоимость одного кабеля может достигать 500 000 евро, пишет ouest-france.fr.

Завод Prysmian в Монтеро-Фолт-Йонне занимается производством силовых кабелей. Это предприятие принадлежит итальянской компании Prysmian, которая является мировым лидером в области производства электрических кабелей. Кабели обычно грузят на речное судно и отправляют в Гавр (Франция). Затем они будут перегружены на корабль, который направится в Германию.

В Германии эти кабели используются для передачи электроэнергии от морских ветряных турбин к заводам.

Уточнения

Ка́бель — один из видов линий передачи, устройство для передачи электромагнитной энергии или сигналов от одного объекта к другому.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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