Зависимость от цифровых технологий повысила уязвимость экономик мира к кибератакам

Растущая зависимость от цифровых платформ сделала кибербезопасность одним из краеугольных камней мировой экономики.
В 2023 году средняя стоимость утечки данных достигла рекордных $4,45 миллиона. Утечки и кибератаки приводят к значительным финансовым потерям и угрозам безопасности личной информации, сообщает terra.com.br.
К примеру, в июле прошлого года произошел сбой в системе безопасности CrowdStrike, затронувший 8,5 миллиона компьютеров. В 2022 году атака на Colonial Pipeline, крупнейшую трубопроводную систему, привела к серьезным сбоям в операциях по всей территории США.
Вопрос не в том, произойдет ли инцидент, а в том, как организации готовятся к следующему отключению. Масштабные отключения ставят под угрозу стабильность бизнеса, работу правительственных структур, угрожая конфиденциальности данных.
Какими могут быть профилактические меры?
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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