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Зависимость от цифровых технологий повысила уязвимость экономик мира к кибератакам

1:40
Экономика

Растущая зависимость от цифровых платформ сделала кибербезопасность одним из краеугольных камней мировой экономики.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

В 2023 году средняя стоимость утечки данных достигла рекордных $4,45 миллиона. Утечки и кибератаки приводят к значительным финансовым потерям и угрозам безопасности личной информации, сообщает terra.com.br.

К примеру, в июле прошлого года произошел сбой в системе безопасности CrowdStrike, затронувший 8,5 миллиона компьютеров. В 2022 году атака на Colonial Pipeline, крупнейшую трубопроводную систему, привела к серьезным сбоям в операциях по всей территории США.

Вопрос не в том, произойдет ли инцидент, а в том, как организации готовятся к следующему отключению. Масштабные отключения ставят под угрозу стабильность бизнеса, работу правительственных структур, угрожая конфиденциальности данных.

Какими могут быть профилактические меры?

  • Сканирование и разнообразие поставщиков облачных услуг снижают риск зависимости от одной точки отказа.
  • Разработка планов реагирования на инциденты обеспечивает оперативность в ответ на атаки.
  • Инвестиции в передовые технологии, такие как искусственный интеллект и системы шифрования, необходимы для защиты информации.
  • Обучение сотрудников критично для выявления и реагирования на угрозы.
  • Эффективные практики кибербезопасности должны быть интегрированы в повседневную работу.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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