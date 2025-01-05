Как в Японии компании удерживают молодых специалистов

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японские компании активно привлекают молодых специалистов, предлагая разнообразные льготы и субсидии.

Фото: freepik.com by tirachardz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Япония

Организации строят общежития и предоставляют субсидии на жилье для своих сотрудников увеличивают зарплату, сообщает Bloomberg. Сотрудники получают дополнительные средства на гольф и отпуск благодаря корпоративным льготам. Компании помогают погасить студенческие кредиты.

К 2040 году ожидается нехватка более 11 миллионов рабочих мест в Японии. Число трудоспособного населения в возрасте 20-24 лет сократилось на 36% за последние 30 лет. Компании конкурируют за удержание сотрудников, предлагая различные льготы и бонусы.

Однако почти 35% выпускников университетов покидают свои первые места работы в течение трех лет. Причины разные, среди них огромный объем работы, стресс.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.



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