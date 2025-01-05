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Казахстан ищет партнёров для строительства АЭС

1:09
Экономика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился планами по строительству атомной электростанции.

Флаг Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Казахстана

Казахстан станет генеральным оператором и заказчиком данного проекта в рамках консорциума, передает Liter. kz.

В числе потенциальных партнеров — "Росатом", китайские компании и другие зарубежные корпорации.

"Одним из потенциальных партнеров в этом проекте является компания "Росатом”, которая обладает значительным опытом в строительстве атомных станций в других странах. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими компаниями, что обусловлено успешным развитием атомной энергетики в Китае. К тому же интерес к проекту проявляют и другие зарубежные корпорации, включая западные компании", — сообщил Токаев.

В этом году запланировано проведение конкурсных процедур для выбора партнёра.

Токаев отметил важность создания мощной АЭС для решения проблемы энергетического дефицита. Казахстан намерен построить не только первую, но и вторую и третью атомные электростанции.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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