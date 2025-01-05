Китайская экономика тонет в долгах: мираж роста обернулся кризисом

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Долгое время Китай впечатлял мир своими экономическими успехами. Его стремительный рост заставлял аналитиков предсказывать, что страна вскоре обгонит США по величине ВВП. Однако, несмотря на эти ожидания, сегодня Китай сталкивается с экономическими вызовами, которые могут надолго затормозить его развитие.

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Экономическое замедление

Китай столкнулся с сокращением трудоспособного населения, что подрывает его экономическую мощь. Угасающий демографический дивиденд усугубляет ситуацию, делая восстановление экономического роста еще сложнее.

Долги как якорь для экономики

Китай накопил долги, которые приближаются к 300% от ВВП. Значительная часть задолженности скрыта за схемами финансирования местных властей, что делает масштаб проблемы еще более угрожающим. По некоторым показателям долговая нагрузка Китая даже превосходит кризисные уровни, наблюдавшиеся в США и Европе.

Мыльный пузырь недвижимости

Рынок недвижимости Китая оказался в эпицентре кризиса. После мер по охлаждению рынка в 2020 году продажи и строительство новых объектов резко упали. Сегодня в стране насчитывается около 80 миллионов пустующих квартир, что эквивалентно половине жилого фонда США.

Производственный перегруз

Для стимулирования экономики Китай инвестировал в промышленность, что привело к избытку производственных мощностей. Это вызвало снижение цен на товары и вынудило производителей искать рынки за границей, обострив торговые конфликты с другими странами.

Мираж экономического роста

Долгое время рост Китая подпитывался за счет строительных "пузырей". Однако эти проекты, по сути, были малопродуктивными. "Города-призраки", построенные без учета реального спроса, стали символом ошибочных инвестиций. Сейчас эти пустующие города представляют не актив, а долг.

Куда ведет эта дорога?

Китайская экономика оказалась в "ловушке дефляции долга". Вместо перераспределения ресурсов и списания безнадежных долгов власти продолжают инвестировать в неэффективные сектора, а потребители же оплачивают последствия.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



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