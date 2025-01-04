Цены растут, а доходы падают: бедность затягивает чехов в финансовую ловушку

С каждым годом всё больше людей сталкиваются с финансовыми трудностями, и вопрос о черте бедности становится актуальным. Особенно сложное положение у неполных семей с детьми, где доходы растут минимальными темпами, а расходы продолжают увеличиваться.
Цены на продукты, энергоресурсы и жильё в Чехии растут с пугающей скоростью. Но доходы граждан растут ли? Статистика за 2022 год показывает увеличение среднегодового дохода на 7,7%, до 259 900 крон. Однако инфляция достигла рекордных значений, и реальные доходы снизились на 6,5%.
В итоге многие семьи оказались за чертой доходной бедности, не в силах обеспечить себе даже базовые жизненные потребности.
Черта бедности в Чехии рассчитывается как 60% от медианного дохода. Для одного человека эта сумма составляет 16 774 кроны, для пары — 25 160 крон, а для одного родителя с ребёнком до 13 лет — 21 806 крон. По данным за прошлый год, доходная бедность угрожала более миллиону человек, но благодаря разовым выплатам (например, 5000 крон на ребёнка) этот показатель снизился с 10,4% до 9,8%.
Согласно данным OECD, Чехия входит в тройку стран, где 40-часовая рабочая неделя не спасает от бедности. Например, одинокий родитель с двумя детьми должен работать 63 часа в неделю, чтобы преодолеть этот барьер. Это подчеркивает остроту проблемы и необходимость системных решений.
Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.
Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.
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