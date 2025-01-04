Цены растут, а доходы падают: бедность затягивает чехов в финансовую ловушку

С каждым годом всё больше людей сталкиваются с финансовыми трудностями, и вопрос о черте бедности становится актуальным. Особенно сложное положение у неполных семей с детьми, где доходы растут минимальными темпами, а расходы продолжают увеличиваться.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

Рост цен и реальные доходы

Цены на продукты, энергоресурсы и жильё в Чехии растут с пугающей скоростью. Но доходы граждан растут ли? Статистика за 2022 год показывает увеличение среднегодового дохода на 7,7%, до 259 900 крон. Однако инфляция достигла рекордных значений, и реальные доходы снизились на 6,5%.

В итоге многие семьи оказались за чертой доходной бедности, не в силах обеспечить себе даже базовые жизненные потребности.

Где проходит черта бедности?

Черта бедности в Чехии рассчитывается как 60% от медианного дохода. Для одного человека эта сумма составляет 16 774 кроны, для пары — 25 160 крон, а для одного родителя с ребёнком до 13 лет — 21 806 крон. По данным за прошлый год, доходная бедность угрожала более миллиону человек, но благодаря разовым выплатам (например, 5000 крон на ребёнка) этот показатель снизился с 10,4% до 9,8%.

Уязвимые группы

Старшее поколение . Пенсионеры — одна из наиболее уязвимых групп. Несмотря на троекратную индексацию пенсий в 2022 году, доходы увеличились только на 14%. Средний годовой доход вырос с 222 100 до 252 900 крон, но 14% пожилых людей всё ещё находятся за чертой бедности.

. Пенсионеры — одна из наиболее уязвимых групп. Несмотря на троекратную индексацию пенсий в 2022 году, доходы увеличились только на 14%. Средний годовой доход вырос с 222 100 до 252 900 крон, но 14% пожилых людей всё ещё находятся за чертой бедности. Неполные семьи. Родители-одиночки с детьми живут особенно тяжело. Их доходы выросли всего на 5%, до 175 500 крон в год. В 27% таких семей нет возможности позволить себе даже базовые вещи — например, регулярное употребление мяса или достаточное отопление.

Трудности выхода из бедности

Согласно данным OECD, Чехия входит в тройку стран, где 40-часовая рабочая неделя не спасает от бедности. Например, одинокий родитель с двумя детьми должен работать 63 часа в неделю, чтобы преодолеть этот барьер. Это подчеркивает остроту проблемы и необходимость системных решений.

Уточнения

Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.



Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.



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