Крупнейшие нефтяные порты мира рискуют исчезнуть под водой к 2070 году

Величайшая угроза 21 века может навсегда изменить глобальную экономику. Уровень моря стремительно растёт, и крупнейшие нефтяные порты мира рискуют оказаться под водой.
Исследование шведской организации International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) приводит тревожные данные: повышение уровня моря на один метр к 2070 году становится неизбежным сценарием, если не сократить выбросы углерода.
Подводный риск грозит 13 крупнейшим портам в странах, от которых зависит мировой нефтяной экспорт. Среди них:
На эти порты в 2023 году приходилось около 20% глобального нефтяного экспорта, сообщает The Guardian.
Повышение уровня моря связано с таянием ледников и глобальным потеплением, вызванным сжиганием ископаемого топлива.
"Иронично, что порты, обслуживающие нефтяные танкеры, находятся ниже одного метра над уровнем моря и страдают от последствий использования топлива, которое сами же экспортируют", — отмечает директор ICCI Пэм Пирсон.
Эксперты ICCI предупреждают: если человечество не перейдёт на возобновляемые источники энергии, уровень моря может вырасти на три метра уже в первой половине 2100-х годов. Это приведёт к масштабным разрушениям инфраструктуры, параличу транспортных путей и многомиллиардным потерям для глобальной экономики.
Сокращение углеродных выбросов и активный переход на "зелёную" энергетику могут замедлить темпы роста уровня моря. Однако времени остаётся всё меньше. Учёные подчеркивают: в наших руках предотвратить глобальный кризис, который угрожает не только портам, но и миллионам людей по всему миру.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
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