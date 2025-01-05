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Крупнейшие нефтяные порты мира рискуют исчезнуть под водой к 2070 году

2:18
Экономика

Величайшая угроза 21 века может навсегда изменить глобальную экономику. Уровень моря стремительно растёт, и крупнейшие нефтяные порты мира рискуют оказаться под водой.

Бердянский порт причал №8
Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бердянский порт причал №8

Исследование шведской организации International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) приводит тревожные данные: повышение уровня моря на один метр к 2070 году становится неизбежным сценарием, если не сократить выбросы углерода.

Какие порты под угрозой?

Подводный риск грозит 13 крупнейшим портам в странах, от которых зависит мировой нефтяной экспорт. Среди них:

  1. Рас-Таннура и Янбу (Саудовская Аравия) — через них королевство экспортирует 98% нефти;
  2. Усть-Луга (Россия);
  3. Хьюстон и Галвестон (США);
  4. Роттердам (Нидерланды);
  5. Фуджейра и Хаур-Факкан (ОАЭ);
  6. Далянь, Нинбо и Шанхай (КНР);
  7. Кванъян (Республика Корея).

На эти порты в 2023 году приходилось около 20% глобального нефтяного экспорта, сообщает The Guardian.

Почему это происходит?

Повышение уровня моря связано с таянием ледников и глобальным потеплением, вызванным сжиганием ископаемого топлива.

"Иронично, что порты, обслуживающие нефтяные танкеры, находятся ниже одного метра над уровнем моря и страдают от последствий использования топлива, которое сами же экспортируют", — отмечает директор ICCI Пэм Пирсон.

Потенциальные сценарии катастрофы

Эксперты ICCI предупреждают: если человечество не перейдёт на возобновляемые источники энергии, уровень моря может вырасти на три метра уже в первой половине 2100-х годов. Это приведёт к масштабным разрушениям инфраструктуры, параличу транспортных путей и многомиллиардным потерям для глобальной экономики.

Есть ли выход?

Сокращение углеродных выбросов и активный переход на "зелёную" энергетику могут замедлить темпы роста уровня моря. Однако времени остаётся всё меньше. Учёные подчеркивают: в наших руках предотвратить глобальный кризис, который угрожает не только портам, но и миллионам людей по всему миру.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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