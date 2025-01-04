Инаугурация с размахом: как Дональд Трамп собрал $200 млн

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Избранный президент США Дональд Трамп собрал впечатляющую сумму пожертвований — более $200 млн после своей победы на выборах в ноябре 2024 года, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники. Средства направят на проведение инаугурации, политические проекты и президентскую библиотеку.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Рекордные сборы на инаугурацию

Как утверждает издание, из общей суммы уже более $150 млн выделено на подготовку инаугурации, которая пройдет 20 января. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году, когда на аналогичную церемонию собрали $107 млн. Среди крупных доноров — такие компании, как Pfizer, Amazon, OpenAI (разработчик ChatGPT), Meta* и криптовалютные фирмы.

Привилегии за миллионные взносы

Крупные пожертвования, превышающие $1 млн, предоставляют донорам эксклюзивные привилегии. Среди них — возможность лично встретиться с Трампом или его вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом в узком кругу, а также участие в закрытых мероприятиях, связанных с инаугурацией.

*компания признана экстремистской в РФ и запрещена

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Инаугура́ция или инавгура́ция (от лат. augures «авгур» через inauguro «гадать по полётам птиц») — ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства.



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