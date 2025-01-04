Молдавские мэры взбунтовались из-за роста цен на электричество

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мэры двух крупнейших городов Молдавии — Кишинёва и Бельц — потребовали от правительства компенсаций за резкое повышение тарифов на электроэнергию.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электросчётчик

Иван Чебан, мэр Кишинёва, сообщил в своём Telegram-канале, что вместе с электроэнергией подорожали отопление, газ и уголь. Он подчеркнул, что это неизбежно вызовет рост цен на товары и услуги.

Популизм вместо решений?

"Вместо реальных решений власти продолжают делать популистские заявления, обвиняя всех вокруг, кроме себя", — раскритиковал центральные власти за отсутствие конкретных действий Чебан.

Он предложил покрывать дополнительные расходы населения за счёт госбюджета, чтобы смягчить последствия повышения тарифов.

Жёсткая позиция Бельц

Мэр Бельц Александр Петков обратился к правительству через Facebook*, где выразил недовольство энергополитикой страны. По его словам, некомпетентные действия властей нанесли серьёзный ущерб городу. Петков потребовал от правительства срочных компенсационных мер.

Почему это важно?

Оба города, Кишинёв и Бельцы, являются ключевыми экономическими и социальными центрами Молдавии. Население этих городов составляет значительную часть страны, и их проблемы могут стать сигналом для массового недовольства. В условиях зимнего сезона ситуация с тарифами становится особенно чувствительной.

*социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.