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Молдавские мэры взбунтовались из-за роста цен на электричество

1:38
Экономика

Мэры двух крупнейших городов Молдавии — Кишинёва и Бельц — потребовали от правительства компенсаций за резкое повышение тарифов на электроэнергию.

Электросчётчик
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электросчётчик

Иван Чебан, мэр Кишинёва, сообщил в своём Telegram-канале, что вместе с электроэнергией подорожали отопление, газ и уголь. Он подчеркнул, что это неизбежно вызовет рост цен на товары и услуги.

Популизм вместо решений?

"Вместо реальных решений власти продолжают делать популистские заявления, обвиняя всех вокруг, кроме себя", — раскритиковал центральные власти за отсутствие конкретных действий Чебан.

Он предложил покрывать дополнительные расходы населения за счёт госбюджета, чтобы смягчить последствия повышения тарифов.

Жёсткая позиция Бельц

Мэр Бельц Александр Петков обратился к правительству через Facebook*, где выразил недовольство энергополитикой страны. По его словам, некомпетентные действия властей нанесли серьёзный ущерб городу. Петков потребовал от правительства срочных компенсационных мер.

Почему это важно?

Оба города, Кишинёв и Бельцы, являются ключевыми экономическими и социальными центрами Молдавии. Население этих городов составляет значительную часть страны, и их проблемы могут стать сигналом для массового недовольства. В условиях зимнего сезона ситуация с тарифами становится особенно чувствительной.

*социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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