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Как разные страны справлялись с космическими вызовами 2024 года

1:16
Экономика

В 2024 году США стали лидерами по количеству ракетных запусков, составив 59,46% от всех мировых пусков (154 запуска).

На космодроме Байконур
Фото: flickr.com by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На космодроме Байконур

Из этого числа 134 обеспечила компания Илона Маска SpaceX.

На втором месте расположился Китай с 68 запусками (26,25% от мирового уровня), из которых успешными оказались 66.

Россия занимает третье место с 17 запусками, что соответствует 6,56% от мирового объема, и это на два запуска меньше, чем в 2023 году.

Следующими в списке идут Япония (7 запусков, из которых два неудачных), Индия (5 запусков) и Иран (4 запуска).

Европа разместилась после Ирана: в 2024 году в Старом Свете было всего три запуска, в то время как в прошлом году Европа запустила ракету-носитель Ariane-6 и возобновила пуски РН Vega-C.

Северная Корея отметилась одним неудачным запуском, передает iXBT.com.

 

Уточнения

Раке́та-носи́тель (РН), также раке́та косми́ческого назначе́ния (РКН) — ракета, предназначенная для выведения полезной нагрузки в космическое пространство.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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