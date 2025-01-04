Повышение цен на электроэнергию в Молдавии ударит по бюджетникам и пенсионерам

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышение тарифов на электроэнергию в Молдавии может вызвать инфляцию в стране на уровне 10% и выше, как отметил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.

Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЛЭП

Он подчеркнул, что это негативно скажется на бюджетниках и пенсионерах. Лунгу также призвал правительство к большей поддержке граждан и увеличению компенсаций.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду и правительство Дорина Речана разорвали связи с "Газпромом" в интересах иностранных сил, а не своих соотечественников, добавив, что жители страны страдают от растущих цен на газ и электроэнергию, передает eer.ru.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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