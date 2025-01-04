Как российские препараты завоёвывают международный рынок

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская фармацевтическая отрасль ежегодно экспортирует около 45 тысяч тонн медикаментов в 160 стран.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

К концу 2024 года объем экспорта составит 180 миллиардов рублей.

В настоящее время Россия поставляет лекарства за границу по 1362 международным непатентованным наименованиям, включая вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие препараты, а также моноклональные антитела, сообщает "Российская газета".

На международной арене российские дженерики пользуются высоким спросом благодаря своей доступности. Среди вакцин наибольшей популярностью пользуются препараты против гриппа, кори и полиомиелита. Также востребованы противовирусные средства, фитопрепараты и разнообразные кардиологические препараты.

За рубежом наблюдается растущий интерес к российским противопростудным, психоневрологическим и гастроэнтерологическим лекарствам. Особенно высокое доверие к российским препаратам проявляют страны постсоветского пространства, что связано с общими подходами в медицине и схожей подготовкой специалистов.

Уточнения

Вакци́на — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.