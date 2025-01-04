Как российские препараты завоёвывают международный рынок

Российская фармацевтическая отрасль ежегодно экспортирует около 45 тысяч тонн медикаментов в 160 стран.
К концу 2024 года объем экспорта составит 180 миллиардов рублей.
В настоящее время Россия поставляет лекарства за границу по 1362 международным непатентованным наименованиям, включая вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие препараты, а также моноклональные антитела, сообщает "Российская газета".
На международной арене российские дженерики пользуются высоким спросом благодаря своей доступности. Среди вакцин наибольшей популярностью пользуются препараты против гриппа, кори и полиомиелита. Также востребованы противовирусные средства, фитопрепараты и разнообразные кардиологические препараты.
За рубежом наблюдается растущий интерес к российским противопростудным, психоневрологическим и гастроэнтерологическим лекарствам. Особенно высокое доверие к российским препаратам проявляют страны постсоветского пространства, что связано с общими подходами в медицине и схожей подготовкой специалистов.
Вакци́на — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.
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Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.