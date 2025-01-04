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Байден намерен ввести запрет на расширение морского бурения

0:55
Экономика

Президент Джо Байден планирует ввести запрет на новые разработки морских нефтяных и газовых месторождений вдоль американского побережья.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Это решение исключает продажу прав на бурение в Атлантическом и Тихом океанах, а также в восточной части Мексиканского залива.

Данный шаг является частью обширной инициативы, направленной на долговременную защиту прибрежных вод и сообществ, зависящих от этих ресурсов, от ущерба, связанного с добычей ископаемого топлива и рисками нефтяных разливов.

В то же время Байден открывает возможность аренды новых месторождений нефти и природного газа в центральной и западной частях Мексиканского залива, где добыча ведется на протяжении многих десятилетий и в настоящий момент составляет около 14% всех видов топлива, производимых в стране, сообщает Bloomberg.

Уточнения

Бурение — процесс разрушения горных пород с помощью специальной техники — бурового оборудования.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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