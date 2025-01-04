Байден намерен ввести запрет на расширение морского бурения

Президент Джо Байден планирует ввести запрет на новые разработки морских нефтяных и газовых месторождений вдоль американского побережья.
Это решение исключает продажу прав на бурение в Атлантическом и Тихом океанах, а также в восточной части Мексиканского залива.
Данный шаг является частью обширной инициативы, направленной на долговременную защиту прибрежных вод и сообществ, зависящих от этих ресурсов, от ущерба, связанного с добычей ископаемого топлива и рисками нефтяных разливов.
В то же время Байден открывает возможность аренды новых месторождений нефти и природного газа в центральной и западной частях Мексиканского залива, где добыча ведется на протяжении многих десятилетий и в настоящий момент составляет около 14% всех видов топлива, производимых в стране, сообщает Bloomberg.
Бурение — процесс разрушения горных пород с помощью специальной техники — бурового оборудования.
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Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.