Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил желание вернуть разведку нефти в Северном море и провести демонтаж ветряных турбин.
Эта информация была опубликована в пятницу на его странице в социальной сети Truth Social, передает "Красная весна".
Трамп прокомментировал решение компании Apache, входящей в состав американской нефтегазовой корпорации APA, покинуть Северное море к концу 2029 года, как сообщает агентство ANP от 4 января.
Северное море все чаще покидают нефтяные и газовые компании, что отчасти обусловлено планами британского правительства увеличить налог на добычу нефти и газа в этом регионе с 35% до 38% и продлить действие налога на год.
Британские власти рассчитывают использовать дополнительные доходы от этой добычи для финансирования инициатив в области устойчивой энергетики. Однако производители нефти и газа уже предупредили о том, что повышение налоговой ставки может привести к резкому сокращению инвестиций и уходу компаний из региона.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.