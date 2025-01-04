Трамп выступает за возобновление нефтяной разведки в Северном море

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил желание вернуть разведку нефти в Северном море и провести демонтаж ветряных турбин.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

Эта информация была опубликована в пятницу на его странице в социальной сети Truth Social, передает "Красная весна".

Трамп прокомментировал решение компании Apache, входящей в состав американской нефтегазовой корпорации APA, покинуть Северное море к концу 2029 года, как сообщает агентство ANP от 4 января.

Северное море все чаще покидают нефтяные и газовые компании, что отчасти обусловлено планами британского правительства увеличить налог на добычу нефти и газа в этом регионе с 35% до 38% и продлить действие налога на год.

Британские власти рассчитывают использовать дополнительные доходы от этой добычи для финансирования инициатив в области устойчивой энергетики. Однако производители нефти и газа уже предупредили о том, что повышение налоговой ставки может привести к резкому сокращению инвестиций и уходу компаний из региона.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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