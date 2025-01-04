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Ресторанный бизнес Башкирии достиг новых вершин в 2024 году

1:05
Экономика

В период с января по ноябрь 2024 года оборот кафе и ресторанов в Башкирии достиг 50,8 миллиарда рублей, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда

В ноябре 2024 года годовой рост выручки в сфере общественного питания составил 6,5%, однако месячный оборот продемонстрировал уменьшение на 4,9% по сравнению с октябрем того же года, пишет РБК.

Согласно информации, предоставленной Росстатом, Башкирия занимает третье место по размеру рынка общественного питания среди регионов Приволжского федерального округа. Первое место занимает Татарстан с выручкой 72,4 миллиарда рублей за первые 11 месяцев, а вторую позицию занимает Самарская область с показателем 54,3 миллиарда рублей.

Уточнения

Кафе́ (от фр. café; буквально — «кофе») — предприятие общественного питания и отдыха, похожее на небольшой ресторан, но с ограниченным по сравнению с рестораном ассортиментом продукции, также, возможно, — с самообслуживанием.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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