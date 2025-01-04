В ЛНР предприятия ЮГМК готовятся к масштабному увеличению производства

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году предприятия "Южного горно-металлургического комплекса" (ЮГМК), расположенные в Луганской Народной Республике (ЛНР), планируют увеличить объемы производства в 1,5 раза.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Разливочная машина

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. В частности, речь идет об Алчевском металлургическом комбинате и Стахановском заводе ферросплавов, которые стабильно функционируют в ЛНР и успешно выполняют свои производственные задачи.

По предоставленной информации, в 2023 году было произведено 1,8 миллиона тонн товарной продукции, в 2024 году ожидается увеличение до 1,9 миллиона тонн, а цель на 2025 год составляет 2,9 миллиона тонн. Также в планах холдинга значительное увеличение производства следующих видов продукции: кокса — с 1 миллиона до 1,3 миллиона тонн, агломерата — с 2,9 миллиона до 4,1 миллиона тонн, чугуна — с 1,9 миллиона до 2,9 миллиона тонн, стали — с 2 миллионов до 2,8 миллиона тонн и ферросплавов — с 53,9 тысячи до 83,7 тысячи тонн.

Эти возможности для роста появились благодаря успешному завершению капитального ремонта на нескольких ключевых объектах заводов. Пресс-служба также напомнила, что товарная продукция, произведенная в ЛНР предприятием ООО "ЮГМК", успешно реализуется в России и Белоруссии.

Уточнения

Ферросплавы — сплавы железа с другими элементами (Cr, Si, Mn, Ti и др.), применяемые главным образом для раскисления и легирования стали (напр., феррохром, ферросилиций).



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