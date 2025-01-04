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Новое предприятие в омской ОЭЗ создаст около 200 рабочих мест

Экономика

В особой экономической зоне "Авангард" в Омске начали производство металлических конструкций для предприятий нефтегазового сектора.

металл
Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
металл

Компания "Омскэлектротех" стала первым резидентом омской ОЭЗ. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Инвестиции в проект составили 1,8 миллиарда рублей. Предприятие будет выпускать высокопрочный крепеж, который широко используется в том числе и в атомной промышленности.

Планируемый объём производства — 1,7 тысячи тонн изделий в год. При выходе на полную мощность на предприятии появится около 200 рабочих мест.

Уточнения

Крепёжные изделия (крепёж, крепёжные детали) — детали (изделия) для образования соединения частей какой-либо конструкции: болты, гайки, винты, шурупы, саморезы, дюбели, заклёпки, шайбы, штифты, шпильки и другие.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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