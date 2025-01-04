В особой экономической зоне "Авангард" в Омске начали производство металлических конструкций для предприятий нефтегазового сектора.
Компания "Омскэлектротех" стала первым резидентом омской ОЭЗ. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Инвестиции в проект составили 1,8 миллиарда рублей. Предприятие будет выпускать высокопрочный крепеж, который широко используется в том числе и в атомной промышленности.
Планируемый объём производства — 1,7 тысячи тонн изделий в год. При выходе на полную мощность на предприятии появится около 200 рабочих мест.
Крепёжные изделия (крепёж, крепёжные детали) — детали (изделия) для образования соединения частей какой-либо конструкции: болты, гайки, винты, шурупы, саморезы, дюбели, заклёпки, шайбы, штифты, шпильки и другие.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.