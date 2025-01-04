Размер долга россиян перед коллекторскими агентствами в 2024 году снизился

В 2024 году средний размер долга россиян перед коллекторскими агентствами снизился и составил 196 тысяч рублей.
По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, это больше, чем в 2001 году — тогда средняя задолженность составляла 179 тысяч рублей. Об этом пишет РБК.
Самая большая доля задолженностей в текущем году — долги до 50 тысяч рублей (31%). Наименьшая доля приходится на задолженности свыше 1 миллиона рублей — 9%.
Ранее сообщалось, что компания Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, в котором её обвиняли в несанкционированной записи и передаче личных разговоров пользователей третьим сторонам, включая рекламодателей, передает ufacitynews со ссылкой на Reuters.
Коллектор (финансы) — сотрудник коллекторского агентства, обеспечивающий сбор и возврат долгов.
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Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.