Размер долга россиян перед коллекторскими агентствами в 2024 году снизился

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году средний размер долга россиян перед коллекторскими агентствами снизился и составил 196 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Без долгов

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, это больше, чем в 2001 году — тогда средняя задолженность составляла 179 тысяч рублей. Об этом пишет РБК.

Самая большая доля задолженностей в текущем году — долги до 50 тысяч рублей (31%). Наименьшая доля приходится на задолженности свыше 1 миллиона рублей — 9%.

Ранее сообщалось, что компания Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, в котором её обвиняли в несанкционированной записи и передаче личных разговоров пользователей третьим сторонам, включая рекламодателей, передает ufacitynews со ссылкой на Reuters.

Уточнения

Коллектор (финансы) — сотрудник коллекторского агентства, обеспечивающий сбор и возврат долгов.



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