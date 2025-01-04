Министр экономики и защиты климата ФРГ признал свои промахи

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В интервью Der Spiegel Роберт Хабек, министр экономики и защиты климата ФРГ, назвал свою главную ошибку на посту министра.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

Он признал, что в 2022 году не принял своевременных мер по развитию немецкой экономики и противодействию инфляции, сообщает РИА Новости.

По словам Хабека, немецкая экономика переживает глубокий структурный кризис. Его корни — в проблемах, которыми не занимались на протяжении многих лет: нехватка квалифицированных кадров, излишняя бюрократизация, низкий уровень инвестиций.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия приближается к точке невозврата из-за падения ВВП, энергетического кризиса и обвала экспорта.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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