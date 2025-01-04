Apple согласилась выплатить компенсацию по $20 десяткам миллионов пользователей

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Apple урегулировала коллективный иск о нарушении конфиденциальности.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ корпорация Apple

Компания Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, в котором её обвиняли в несанкционированной записи и передаче личных разговоров пользователей третьим сторонам, включая рекламодателей, сообщает ufacitynews со ссылкой на Reuters.

По утверждению владельцев мобильных устройств, Apple регулярно записывала их частные разговоры после случайной активации Siri и затем передавала эти данные третьим сторонам.

Согласно предварительному соглашению по делу о нарушении конфиденциальности, пользователи могут получить до 20 долларов за каждое устройство с Siri, которым они пользовались.

Голосовой помощник Siri активируется с помощью "горячих фраз", таких как "Привет, Siri".

Истцы указали, что даже случайные упоминания определенных брендов или тем вызывали показ таргетированной рекламы. Например, двум заявителям предложили рекламу кроссовок Air Jordan и ресторанов Olive Garden после того, как они обсудили эти темы.

Уточнения

Siri (Speech Interpretation and Recognition Interface) — облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, iPadOS, watchOS, macOS и tvOS компании Apple.



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