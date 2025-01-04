Hyundai и Kia анонсировали план продаж на 2025 год

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Hyundai и Kia (Южная Корея), одни из лидеров мировой автомобильной индустрии, планируют увеличить продажи на два процента в 2025 году — до 7,39 миллиона машин.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ kia rio x

В 2024 году объём продаж составил 7,23 миллиона автомобилей, что на один процент меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение спроса наблюдалось в Европе и Южной Корее, пишет Reuters.

Автопроизводители из Южной Кореи сталкиваются с различными вызовами, включая политическую нестабильность на родине и угрозу введения новых импортных тарифов в США. Чтобы соответствовать требованиям налоговых льгот на электрокары, Hyundai уже запустила производство на новом заводе в Джорджии (США).

Компании Hyundai и Kia намерены укрепить свои позиции на рынке США и разработать новые модели. Успех корейских автогигантов будет зависеть от их способности адаптироваться к изменениям на глобальном рынке и успешно конкурировать с японскими брендами, такими как Honda и Nissan.





Уточнения

Респу́блика Коре́я - государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.





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