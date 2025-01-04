Опытный управленец из Intel назначен президентом Hua Hong Semiconductor

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Hua Hong Semiconductor, представляющая Китай, сообщила о новом назначении.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Пост президента займёт 62-летний Бай Пэн. С ним заключили контракт на три года.

Бай Пэн сменит на посту президента Тан Цзюньцзюня, который останется председателем и исполнительным директором компании.

Ранее Бай занимал руководящие должности в различных фирмах, включая Intel, где проработал более 30 лет. Он имеет большой опыт в производстве полупроводников.

Новый президент Hua Hong Semiconductor получил образование в Пекинском университете и политехническом институте Ренсселера в США. До назначения он работал на литейном заводе Rong Semiconductor.

Назначение Бая произошло вскоре после запуска нового завода Hua Hong в городе Уси провинции Цзянсу, сообщает Ferra.

Уточнения

Полупроводни́к — материал, по удельной проводимости занимающий промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающийся от проводников (металлов) сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.