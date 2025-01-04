$80 миллиардов в будущее: Microsoft ускоряет развитие технологий ИИ

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Microsoft планирует выделить около $80 миллиардов в 2025 финансовом году на создание дата-центров для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) и внедрения ИИ-решений в облачные приложения. Эта информация была опубликована в официальном блоге компании.

Фото: Flickr by OnInnovation, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Билл Гейтс

Рекордные инвестиции в ИИ

С момента запуска ChatGPT компанией OpenAI в 2022 году интерес к искусственному интеллекту стремительно растет. Многие компании стремятся интегрировать ИИ в свои продукты и услуги, что требует мощных вычислительных ресурсов. Именно поэтому Microsoft направляет значительные средства на развитие инфраструктуры для поддержки работы с ИИ.

"Сегодня США лидируют в глобальной гонке за развитие ИИ благодаря инвестициям частного капитала и инновациям, создаваемым как стартапами, так и крупными корпорациями," — отметил Брэд Смит, вице-председатель и президент Microsoft.

Более половины от запланированных $80 миллиардов будет инвестировано в США.

Рост затрат на инфраструктуру

По данным аналитиков Visible Alpha, капиталовложения Microsoft в 2025 финансовом году, включая капитальные лизинги, составят $84,24 миллиарда. Уже в первом квартале 2025 года компания увеличила свои расходы на инфраструктуру на 5,3%, до $20 миллиардов. Это демонстрирует готовность корпорации усилить свои позиции в гонке технологий.

Microsoft активно расширяет сеть дата-центров, необходимых для объединения тысяч специализированных чипов в кластеры. Это ключевая часть развития облачных технологий и ИИ, поскольку сложные модели требуют огромных вычислительных мощностей.

Партнерство с OpenAI

Microsoft выступает основным партнером OpenAI, что делает ее одним из главных игроков среди крупных технологических компаний. Эксклюзивное сотрудничество с разработчиком ChatGPT позволяет компании удерживать лидирующие позиции в индустрии. Такие вложения и партнерства укрепляют статус Microsoft как одной из самых прогрессивных технологических корпораций мира.

Уточнения

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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