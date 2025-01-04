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Рекордное падение гривны: Нацбанк Украины пошёл на крайние меры

1:27
Экономика

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2024 года установил новый антирекорд по расходам на поддержку национальной валюты.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Согласно данным отчета, сумма интервенций достигла $5,3 млрд. Этот показатель превысил предыдущий рекорд июня 2022 года, когда на стабилизацию гривны было потрачено $3,99 млрд.

Курс и резервы

В декабре курс гривны снизился с 41,6 грн/$ до 42,03 грн/$, что заставило Нацбанк активно вмешиваться в ситуацию на валютном рынке. При этом золотовалютные резервы страны к концу ноября составили $39,9 млрд, что указывало на наличие ресурсов для интервенций, однако темпы их расходования вызывают вопросы.

Оптимистичные прогнозы НБУ не оправдались

Любопытно, что всего за месяц до этого заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заверял, что ситуация находится под контролем. По его словам, объем валютных продаж в декабре ожидался на уровне $3,5-4 млрд, но фактические расходы значительно превысили прогнозируемые. Это ставит под сомнение точность оценок регулятора и его способность предвидеть рыночные колебания.

Уточнения

Гри́вна (укр гривня, IPA: /ˈɦrɪvnʲɑ/) — национальная валюта Украины (с 1996 года), названная в честь древнерусской гривны, древней денежной единицы, представлявшей собой слиток серебра.

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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