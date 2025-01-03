15 минут и готово: российская компания ответила на запрет гречки в Белоруссии

Алтайская компания "Дары полей" официально опровергла информацию о том, что их гречка марки "Фермер", запрещённая в Белоруссии, якобы долго разваривается.
В заявлении, направленном представителю Минсельхоза РФ в Белоруссии Егору Дымперу, компания уточнила: время приготовления их продукции составляет около 15 минут.
"Развариваемость нашей продукции составляет около 15 минут", — говорится в письме компании.
Эти данные были получены по результатам испытаний, проведённых 16 декабря 2024 года в специализированной лаборатории.
Ранее в Белоруссии была введена временная блокировка поставок гречки марки "Фермер", что вызвало недовольство и вопросы у российских производителей. Главной причиной называлась якобы низкая потребительская ценность продукта. Однако заявление компании ставит под сомнение основания для запрета.
Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).
Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.
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