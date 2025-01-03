15 минут и готово: российская компания ответила на запрет гречки в Белоруссии

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алтайская компания "Дары полей" официально опровергла информацию о том, что их гречка марки "Фермер", запрещённая в Белоруссии, якобы долго разваривается.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

В заявлении, направленном представителю Минсельхоза РФ в Белоруссии Егору Дымперу, компания уточнила: время приготовления их продукции составляет около 15 минут.

Испытания подтвердили качество

"Развариваемость нашей продукции составляет около 15 минут", — говорится в письме компании.

Эти данные были получены по результатам испытаний, проведённых 16 декабря 2024 года в специализированной лаборатории.

Контекст запрета

Ранее в Белоруссии была введена временная блокировка поставок гречки марки "Фермер", что вызвало недовольство и вопросы у российских производителей. Главной причиной называлась якобы низкая потребительская ценность продукта. Однако заявление компании ставит под сомнение основания для запрета.

Уточнения

Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).



Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.



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