Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авария с участием роботов произошла в Лос-Анджелесе
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Четыре простых способа побороть ночной голод и не переедать
Магия вкуса: создайте идеальную приправу для рыбы
Алыча на даче: вкусные и неприхотливые сорта для вашего сада
На 35% больше света: найден способ улучшить инфракрасные датчики
Рекордное падение гривны: Нацбанк Украины пошёл на крайние меры
Белые пятна на кранах? Это средство справится за пару минут
Необычный курс по созданию каменных скульптур предлагают туристам на острове Портленд

15 минут и готово: российская компания ответила на запрет гречки в Белоруссии

1:03
Экономика

Алтайская компания "Дары полей" официально опровергла информацию о том, что их гречка марки "Фермер", запрещённая в Белоруссии, якобы долго разваривается.

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

В заявлении, направленном представителю Минсельхоза РФ в Белоруссии Егору Дымперу, компания уточнила: время приготовления их продукции составляет около 15 минут.

Испытания подтвердили качество

"Развариваемость нашей продукции составляет около 15 минут", — говорится в письме компании.

Эти данные были получены по результатам испытаний, проведённых 16 декабря 2024 года в специализированной лаборатории.

Контекст запрета

Ранее в Белоруссии была введена временная блокировка поставок гречки марки "Фермер", что вызвало недовольство и вопросы у российских производителей. Главной причиной называлась якобы низкая потребительская ценность продукта. Однако заявление компании ставит под сомнение основания для запрета.

Уточнения

Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Недвижимость
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Наука и техника
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Андрей Григорьев-Апполонов показал отдых с 16-летним сыном Арсением
Андрей Григорьев-Апполонов показал отдых с 16-летним сыном Арсением
Последние материалы
Рекордное падение гривны: Нацбанк Украины пошёл на крайние меры
Белые пятна на кранах? Это средство справится за пару минут
Необычный курс по созданию каменных скульптур предлагают туристам на острове Портленд
Зимний уход за голубикой: как сохранить здоровье растений?
Яблочный пирог, тесто которого при выпечке становится похожим на нежный заварной крем
Ошибки в уходе за волосами, из-за которых они секутся
Певец Шаман показал, как наносит на лицо настоящую мужскую маску
15 минут и готово: российская компания ответила на запрет гречки в Белоруссии
Разлагающаяся в почве ткань: новый подход, который спасёт планету
Япония призывает австралийцев исследовать новые маршруты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.