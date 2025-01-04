Россиянам рассказали, как отличить электронную почту мошенников

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков предупреждает, что для защиты от мошенничества важно внимательнее относиться к адресу электронной почты, с которого приходит письмо.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Он отметил, что мошенники часто изменяют в нём всего один символ, и это может быть достаточно, чтобы обмануть получателя. Блезнеков подчеркнул, что такие адреса могут выглядеть очень похожими на настоящие, но одна маленькая деталь отличает их от подлинных.

Эксперт также добавил, что если в письме говорится об акции, то информация о ней обязательно будет продублирована на официальном сайте и в мобильном приложении компании.

Он порекомендовал не открывать вложенные файлы в письмах, если нет уверенности в их безопасности, поскольку это может быть способом установить вредоносное ПО, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Электро́нная по́чта — технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма», «электронные письма» или «сообщения») между пользователями компьютерной сети (в том числе — Интернета).



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