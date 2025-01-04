Евросоюз может выдавать российский газ за поставки из США и Катара

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Евросоюз может скрытно выдавать российский газ за поставки из других стран, таких как США или Катар.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

В эфире YouTube-канала Duran он объяснил, как это может происходить: корабли, вывозившие газ из России, могут изменить маршрут в Тихом океане и вместо того, чтобы направиться в Европу, оказаться в другом порту, например, в Катаре, таким образом, превращая российское топливо в "катарское".

Меркурис отметил, что российский газ закупается по более выгодным ценам, что делает его привлекательным для ЕС. В связи с ростом цен на газ в Европе после прекращения транзита через Украину эта схема может стать для ЕС важным стимулом.

По информации агентства Bloomberg, в начале января 2025 года цены на газ в Европе достигли самого высокого уровня с октября 2023 года, а запасы газа сокращаются с рекордной скоростью, что только усиливает давление на европейские страны.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.

