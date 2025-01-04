Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Евросоюз может скрытно выдавать российский газ за поставки из других стран, таких как США или Катар.
В эфире YouTube-канала Duran он объяснил, как это может происходить: корабли, вывозившие газ из России, могут изменить маршрут в Тихом океане и вместо того, чтобы направиться в Европу, оказаться в другом порту, например, в Катаре, таким образом, превращая российское топливо в "катарское".
Меркурис отметил, что российский газ закупается по более выгодным ценам, что делает его привлекательным для ЕС. В связи с ростом цен на газ в Европе после прекращения транзита через Украину эта схема может стать для ЕС важным стимулом.
По информации агентства Bloomberg, в начале января 2025 года цены на газ в Европе достигли самого высокого уровня с октября 2023 года, а запасы газа сокращаются с рекордной скоростью, что только усиливает давление на европейские страны.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.
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