Контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ) для Европы становятся всё более краткосрочными, что порождает значительную неопределенность.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила свою озабоченность по этому поводу в интервью RT, отметив, что европейским государствам теперь ежедневно приходится переживать за обеспечение своих потребностей в газе.
По ее словам, резкие колебания цен на СПГ ложатся тяжким бременем на потребителей, в отличие от долгосрочных контрактов, которые предусматривали поставки газа на семь или десять лет, как это было с Россией. В таких условиях, по мнению Кнайсль, европейские страны сталкиваются с дополнительной финансовой нагрузкой.
Также чиновница уточнила, что эта ситуация возникает потому, что власти европейских стран вынуждены закупать СПГ из разных источников, что делает рынок менее предсказуемым и более уязвимым к изменениям цен.
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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