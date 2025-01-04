В России заступились за свою гречку после её запрета в Белоруссии

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания "Дары полей" выступила в защиту своей гречки "Фермер" после того, как продукт оказался под запретом в Белоруссии.

Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гречка

Представитель компании Дмитрий Лобанов в разговоре с РИА Новости опроверг обвинения в том, что гречка разваривается слишком долго.

Ранее стало известно, что гречка "Фермер" попала в белорусский реестр опасных продуктов из-за того, что время ее варки оказалось больше нормативного — 29 минут вместо установленных 25.

Лобанов привёл протокол испытаний, который подтверждает, что гречка соответствует всем стандартам безопасности: по данным Федерального центра оценки безопасности и качества продукции, ее развариваемость составила 15 минут, что значительно меньше заявленных 25.

Кроме того, он отметил, что торговая марка "Фермер" официально зарегистрирована в Белоруссии, а каждая партия продукции проходит необходимые проверки по безопасности и фитосанитарии перед экспортом. Также, при ввозе товара, импортеры обязаны сдавать его на анализ в хлебную инспекцию для получения сертификата качества. Без протоколов испытаний они не могут получить декларацию о соответствии стандартам ЕАЭС.

Уточнения

Гре́чка — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.



Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.



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