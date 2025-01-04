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Позор и коррупция — заявление главы U.S. Steel о решении Байдена блокировать сделку с японским концерном

1:25
Экономика

Блокировка сделки между японским концерном Nippon Steel и американской сталелитейной компанией U.S. Steel, которую инициировал президент США Джо Байден, вызвала широкий резонанс в Соединённых Штатах.

Байден
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Байден

По словам генерального директора U. S. Steel, Дэвида Бурритта, данное решение является не только позорным, но и подрывает национальные интересы. В своем заявлении он указал, что Байден по сути пошёл на политические уступки влиятельному профсоюзному лидеру, который давно оторвался от реальных нужд членов своего профсоюза, тем самым ставя под угрозу будущее компании, её работников и национальную безопасность США.

Кроме того, Бурритт выразил мнение, что этим решением Байден оскорбил Японию, страну, которая является важнейшим союзником США в экономической и безопасности сфере. Он также отметил, что отказ от сделки может подорвать конкурентоспособность Америки на мировой арене.

Стоит напомнить, что решение о блокировке сделки было принято накануне, а в заявлении Байдена было подчёркнуто, что стальная промышленность является основой экономики страны, и что U. S. Steel должна оставаться независимой американской компанией, которая будет управляться американскими рабочими.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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