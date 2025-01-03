Чехия оказалась готова к остановке транзита газа через Украину

Остановка транзита российского газа через Украину стала сигналом для стран ЕС к усилению контроля над газовой инфраструктурой.
Член Еврокомиссии от Чехии Йозеф Сикела заявил, что это событие подтверждает правильность решения чешского правительства о передаче критически важной инфраструктуры под государственный контроль.
"То, что происходит с нашими соседями из-за прекращения поставок российского газа через Украину, еще раз показывает, насколько дальновидно было, когда в прошлом году мы взяли критически важную инфраструктуру в руки государства", — заявил Сикела в социальных сетях.
Таким образом, национализация хранилищ газа в Чехии стала ключевым шагом в обеспечении энергетической безопасности страны.
Решение Чехии национализировать газохранилища отражает более широкий тренд в Евросоюзе. Остановка транзита газа через Украину вновь подняла вопросы о рисках зависимости от внешних поставщиков и необходимости усиления автономности стран ЕС в вопросах энергетики.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.
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