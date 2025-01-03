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Чехия оказалась готова к остановке транзита газа через Украину

1:12
Экономика

Остановка транзита российского газа через Украину стала сигналом для стран ЕС к усилению контроля над газовой инфраструктурой.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Член Еврокомиссии от Чехии Йозеф Сикела заявил, что это событие подтверждает правильность решения чешского правительства о передаче критически важной инфраструктуры под государственный контроль.

Дальновидное решение Чехии

"То, что происходит с нашими соседями из-за прекращения поставок российского газа через Украину, еще раз показывает, насколько дальновидно было, когда в прошлом году мы взяли критически важную инфраструктуру в руки государства", — заявил Сикела в социальных сетях.

Таким образом, национализация хранилищ газа в Чехии стала ключевым шагом в обеспечении энергетической безопасности страны.

Национализация как общий тренд ЕС

Решение Чехии национализировать газохранилища отражает более широкий тренд в Евросоюзе. Остановка транзита газа через Украину вновь подняла вопросы о рисках зависимости от внешних поставщиков и необходимости усиления автономности стран ЕС в вопросах энергетики.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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