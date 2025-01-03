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В Евросоюзе нашли способ снизить цены на энергию

1:02
Экономика

В Евросоюзе рассматривают возможность снижения цен на энергию как для промышленности, так и для частных потребителей.

Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил об этом в Варшаве на мероприятии, посвящённом началу председательства Польши в Совете ЕС, сообщает ТАСС.

"Мы снизим цены на энергию для промышленности, компаний и семей", — подчеркнул Кошта, выступая перед собравшимися.

Он отметил, что достичь этой цели можно за счёт повышения энергетической независимости региона.

Основные шаги к снижению цен

Антониу Кошта обозначил несколько направлений, которые помогут Евросоюзу достичь энергетической независимости:

  1. Создание безопасных маршрутов для поставок энергоносителей.
  2. Развитие собственной генерации энергии внутри Европы.

Эти меры, по его словам, позволят снизить зависимость от внешних поставщиков и укрепить экономическую стабильность стран-членов ЕС.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — «то, что задействует / вводит в действие», «сила», «мощь») — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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