В Евросоюзе нашли способ снизить цены на энергию

В Евросоюзе рассматривают возможность снижения цен на энергию как для промышленности, так и для частных потребителей.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил об этом в Варшаве на мероприятии, посвящённом началу председательства Польши в Совете ЕС, сообщает ТАСС.
"Мы снизим цены на энергию для промышленности, компаний и семей", — подчеркнул Кошта, выступая перед собравшимися.
Он отметил, что достичь этой цели можно за счёт повышения энергетической независимости региона.
Антониу Кошта обозначил несколько направлений, которые помогут Евросоюзу достичь энергетической независимости:
Эти меры, по его словам, позволят снизить зависимость от внешних поставщиков и укрепить экономическую стабильность стран-членов ЕС.
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