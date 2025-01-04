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Мировые авиакомпании — кто получает наибольшую прибыль

1:31
Экономика

Мировая авиационная отрасль ежегодно перевозит миллиарды людей по всему миру и приносит ещё больше миллиардов долларов дохода.

Стюардесса в салоне самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса в салоне самолета

Ожидается, что в следующем году отрасль получит рекордную прибыль в размере 1 триллиона долларов. Однако некоторые компании получат большую часть этой прибыли, чем другие.

Издание Quartz проанализировало последние годовые отчеты крупнейших мировых авиакомпаний, чтобы сравнить их между собой. Вот список перевозчиков, которые являются крупнейшими в мире по объему выручки:

  • Turkish Airlines (Турция) — 20,9 миллиарда долларов,
  • Qatar Airways (Катар) — 22,2 миллиарда долларов,
  • China Southern Airlines (Китай) — 22,3 миллиарда долларов,
  • Southwest Airlines (США) — 26,1 миллиарда долларов,
  • International Airlines Group (Великобритания, Испания) — 32,4 миллиарда долларов,
  • Air France-KLM (Франция) — 33 миллиарда долларов,
  • Emirates (ОАЭ) — 37,4 миллиарда долларов,
  • Lufthansa Group (Германия) — 39 миллиардов долларов,
  • American Airlines (США) — 52,8 миллиарда долларов,
  • United Airlines (США) — 53,7 миллиарда долларов,
  • Delta Air Lines (США) — 58 миллиардов долларов.

Уточнения

Вы́ручка — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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