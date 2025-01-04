Мировые авиакомпании — кто получает наибольшую прибыль

Мировая авиационная отрасль ежегодно перевозит миллиарды людей по всему миру и приносит ещё больше миллиардов долларов дохода.
Ожидается, что в следующем году отрасль получит рекордную прибыль в размере 1 триллиона долларов. Однако некоторые компании получат большую часть этой прибыли, чем другие.
Издание Quartz проанализировало последние годовые отчеты крупнейших мировых авиакомпаний, чтобы сравнить их между собой. Вот список перевозчиков, которые являются крупнейшими в мире по объему выручки:
Вы́ручка — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период.
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