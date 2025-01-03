В Барселоне ужесточают контроль за использованием электросамокатов

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Барселоне (Испания) с 1 февраля введут штрафы до 500 евро для тех, кто ездит на электросамокате по тротуару, а также без шлема.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электросамокаты

Власти средиземноморского города борются с антиобщественным поведением, которое связано с ростом популярности этого вида транспорта, сообщает The Guardian.

Барселона — город, который идеально подходит для езды на электрических самокатах: он имеет равнинный ландшафт, более 250 километров велосипедных дорожек, около 2500 солнечных часов в году и всего 55 дождливых дней. По данным городского совета, число людей, использующих электросамокаты после пандемии, выросло в четыре раза, чем число велосипедистов.

Сейчас на электросамокатах совершается около 44 000 поездок в день. Это значительно больше, чем пять лет назад.

Электросамокаты, способные разгоняться примерно до 40 км/ч, представляют собой более потенциально опасное средство передвижения по сравнению с велосипедами в случае аварии.

Кроме того, в Барселоне эти транспортные средства часто используются ворами для кражи сумок и мобильных телефонов.

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.





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