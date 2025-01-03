В России продолжатся строительство и реконструкции аэропортов

На встрече с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым премьер-министр Михаил Мишустин поручил продолжить поддерживать строительство и реконструкцию аэропортов.
Глава правительства отметил важность работы госкорпорации в сфере строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры в регионах страны. Видеозапись встречи опубликовал телеграм-канал Правительства России.
По словам Игоря Шувалова, сейчас в рамках Фабрики проектного финансирования идет строительство девяти аэропортов.
Поступили также заявки на возведение новых аэропортов в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе. Это города с высоким промышленным и туристическим потенциалом, уточнил глава госкорпорации. Общий объем инвестиций в эти объекты составит 376 млрд рублей, участие "ВЭБ.PФ" — 148 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
ВЭБ РФ — российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов, главный институт развития России.
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