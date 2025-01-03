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Испанские фермеры собрали богатый урожай оливок

0:48
Экономика

Испанские фермеры, которые занимаются выращиванием оливок, наконец-то получили хороший урожай после двух лет неурожая подряд. 

оливки
Фото: freepik.com by kotkoa is licensed under Free More info
оливки

Стабильные поставки в 2025 году обеспечены, сообщает The Japan Times.

Оптовые цены на оливки снизились примерно на 55% по сравнению с рекордным максимумом, зафиксированным в феврале прошлого года. В ближайшее время ожидается снижение розничных цен. Однако растущий мировой спрос означает, что цены, скорее всего, останутся выше докризисного уровня.

Ранее сообщалось, что немецкая розничная сеть Metro AG намерена открыть новый магазин в городе Хайкоу на острове Хайнань в течение второй половины этого года.

Уточнения

Оли́ва европе́йская — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae). Растение с древности возделывается для получения оливкового масла, в диком виде не встречается.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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