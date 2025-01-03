Почему российскую гречневую крупу Фермер запретили продавать в Белоруссии

В Белоруссии запретили продажу российской гречневой крупы "Фермер" высшего сорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гречка

Продукция не прошла проверку, так как время варки не соответствует нормам.

По данным Госстандарта Белоруссии, крупа не отвечает критериям "развариваемости".

"В результате испытаний установлено, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут, при норме не более 25 минут", — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, продукция не удовлетворяет требованиям технических регламентов Таможенного союза в отношении безопасности пищевой продукции, маркировки и технических условий для гречневой крупы.

Производитель крупы — компания ООО "Дары полей" из Барнаула (Алтайский край).

Запрет на продажу и ввоз продукции в Белоруссию вступает в силу с 11 января.

Уточнения

Госстандарт — сокращение от словосочетания «государственный стандарт».





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