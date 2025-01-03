Почему российскую гречневую крупу Фермер запретили продавать в Белоруссии

В Белоруссии запретили продажу российской гречневой крупы "Фермер" высшего сорта.
Продукция не прошла проверку, так как время варки не соответствует нормам.
По данным Госстандарта Белоруссии, крупа не отвечает критериям "развариваемости".
"В результате испытаний установлено, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут, при норме не более 25 минут", — говорится на сайте ведомства.
Кроме того, продукция не удовлетворяет требованиям технических регламентов Таможенного союза в отношении безопасности пищевой продукции, маркировки и технических условий для гречневой крупы.
Производитель крупы — компания ООО "Дары полей" из Барнаула (Алтайский край).
Запрет на продажу и ввоз продукции в Белоруссию вступает в силу с 11 января.
Госстандарт — сокращение от словосочетания «государственный стандарт».
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